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Лишенная титула Меган Маркл представлялась герцогиней во время звонков сенаторам США

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Global Look Press

Жена британского принца Гарри Меган Маркл позвонила американским сенаторам с просьбой лоббировать оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком — чтобы узнать личные номера политиков, актриса использовала свой королевский титул. Об этом сообщает Politico.

По словам сенатора от демократической партии Шелли Мур Капито, Меган позвонила ей с неизвестного номера, представившись герцогиней Сассекской.

«Я в своей машине, за рулем. Тут поступает звонок с номера с заблокированным идентификатором. Честно говоря, я думала, это сенатор Манчин — его звонки заблокированы. Она спрашивает: «Сенатор Капито?». Я говорю: «Да». Она сказала: «Это Меган, герцогиня Сассекская», — рассказала Капито.

Политик добавила, что не знает, каким образом Маркл получила ее номер.

Сенатор штата Мэн от республиканцев Сьюзан Коллинз также рассказала, что Меган Маркл звонила ей с этим же вопросом.

«К моему удивлению, она позвонила мне по моей частной линии и представилась как герцогиня Сассекская, что в некотором роде иронично», — сказала она.

По данным издания, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд дала герцогине номера телефонов политиков.

Ранее сообщалось, что в социальной сети Twitter была организована массированная кампания, нацеленная на разжигание ненависти против принца Гарри и его жены Меган Маркл.

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