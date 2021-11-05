Парфюмеры создают серию запахов России

Российские парфюмеры занимаются созданием серии запахов регионов РФ. Ожидается, что запахи будут использовать во время официальных приемов, а также в краеведческих музеях, галереях, библиотеках и других учреждениях. Кроме того, их смогут купить и физические лица. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу «Платформы НТИ».

По словам разработчиков, запахи отражают локальную идентичность территорий, базируясь на природных достопримечательностях региона, исторических личностях, исторических и религиозно-культовых сооружениях, героях художественной литературы и мифологических персонажах. Отмечается, что при сборе ароматов учитывается то, чем славится регион, что растет на его территории и что является гордостью населения региона.

Специалисты уже разработали пилотную линейку запахов Калининградской области. Среди них — аромат Куршской косы, янтаря, кенигсбергского марципана, Калининградского морского порта, исторического центра города Амалиенау. К 2022 году авторы планируют выпустить запахи еще 20 регионов страны.

Ранее в Финляндии создали духи с запахом человеческого пота.

До этого гавайские ученые университета в Маноа воссоздали запах популярных древнеегипетских духов, которыми скорее всего пользовалась сама Клеопатра.