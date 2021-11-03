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Ставшего мемом повара Salt Bae осудили за низкие зарплаты в его ресторане

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Philippe Farjon/Global Look Press via ZUMA Press

Турецкого повара Нусрета Гекчена, известного в интернете, как Salt Bae, осудили за низкие зарплаты у сотрудников его ресторана, сообщает издание Metro.

Речь идет про ресторан, который повар открыл в Лондоне. Сначала людей возмутили цены в заведении: за стейк можно было заплатить около $1 тысячи. Потом пользователи соцсетей заметили, что руководство стейк-хауса удаляет негативные отзывы в интернете.

В конце октября лондонский ресторан Нусрета разместил вакансию на должность повара, однако людей неприятно удивила зарплата, которую предлагают соискателям: от $16 до $17 в час — столько же заведении стоит пюре без гарнира.

«Он, конечно, [идиот], но зарабатывает деньги на еще больших [идиотах]», — прокомментировал один из участников обсуждений.

Ранее Salt Bae опубликовал в своем Instagram видео, на котором показал, как кормит с ножа золотым стейком Конора Макгрегора.

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