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Диетолог предупредила об опасности хурмы

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Depositphotos

Употребление хурмы может привести к образованию в желудке плотного клубка из растительных волокон. Об этом рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Атлас» Полина Королева.

«Хурма содержит трудноперевариваемые пищевые волокна, а также дубильные вещества (танины), поэтому при недостаточной секреторной функции желудка может сформироваться фитобезоар — плотный клубок из растительных волокон», — предупредила Полина Королева.

По словам врача, хурму не стоит есть в качестве десерта после обеда или ужина, а также на ночь, поскольку это может спровоцировать тяжесть и дискомфорт в желудке.

Она добавила, что не стоит злоупотреблять хурмой детям, пожилым людям и тем, кто страдает сахарным диабетом.

«В зависимости от сорта и консистенции хурмы она может по-разному влиять на уровень сахара в крови: чем хурма слаще и мягче, тем интенсивнее она будет усваиваться и повышать уровень сахара в крови», — заключила Полина Королева.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Гронская развенчала миф о пользе кефира перед сном.

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