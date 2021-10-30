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Княгиня Монако вернулась на родину на фоне секс-скандалов мужа

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Claude Paris/AP

Жена князя Монако Альберта II Шарлин Уиттсток вернулась в Африку после того, как стало известно о четвертом внебрачном ребенке монарха, сообщает kp.ru.

В декабре 2020 года в суд пришла женщина, которая потребовала князя признать себя отцом ее шестнадцатилетней дочери. Альберт II, в свою очередь, отказался делать тест ДНК и не стал комментировать произошедшее.

Однако после этого его супруга княгиня Шарлин уехала в Южную Африку и находится там уже несколько месяцев. В одном из интервью оттуда она заявила, что она «ужасно скучает по своим детям, принцу Жаку и принцессе Габриэлле», ни слова не сказав про мужа, сообщает Daily Mail.

До этого представитель правящей династии Лихтенштейна, князь Эммануэль Лихтенштейнский оказался в центре зоологического скандала — его обвинили в убийстве самого крупного медведя в Румынии, а возможно, и во всей Европе. Молодой мужчина, проживающий в замке Ригерсбург в Австрии, в марте застрелил 17-летнего бурого медведя по кличке Артур в румынских Карпатах. Об этом заявили экологи — представители румынской организации защитников животных Agent Green и австрийской VGT.

Зоозащитники убеждены: князю Лихтенштейнскому было дано разрешение от министерства охраны окружающей среды Румынии на отстрел медведицы, которая наносила вред хозяйствам в деревне Ойдула в округе Ковасна в Трансильвании, а вместо этого он медведя, который жил в глубоком лесу и никогда не приближался к местным жителям.

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