Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Генерал ВС США Хайтен назвал Россию главной военной угрозой 03:56
Российский фигурист Дмитриев планирует выступать за США 03:53
Эксперт Васильев рассказал про «опасный» тюнинг автомобилей 03:40
Врач Тяжельников предупредил об вредности пассивного отдыха в нерабочую неделю 03:31
Российские ученые зафиксировали сильнейшую вспышку класса X на Солнце 03:29
Пушков ответил властям Польши на просьбу снизить цену на газ 03:29
Сенаторы США хотят внести инициативу о бойкоте Игр в Пекине в оборонный... 03:21
Госдеп считает, что Сербия улучшает военные отношения с США в ущерб отношениям... 03:19
Психиатр Назаров рассказал о психологических проблемах против перенесенного... 03:11
В Денисовой пещере нашли украшения древних людей из мрамора возрастом... 03:10

Королева Великобритании выразила надежду, что сможет вновь ездить на лошади

close
100%
Oli Scarff/Pool/Reuters

Королева Великобритании Елизавета II выразила надежду, что сможет вновь ездить на лошади после того, как пройдет лечение, сообщает газета The Sun.

«Королева грустит, что не может кататься на лошадях, что является одним из ее любимых развлечений, но она отдыхает и принимает все меры предосторожности, чтобы полностью восстановиться. Однако она очень полна решимости вернуться к катанию как можно скорее, и она никоим образом не считает, что ее дни катания остались позади», — сообщили в Виндзорском замке.

Врачи порекомендовали британской королеве отказаться от конного спорта в сентябре.

Ранее Елизавета II после рекомендации врачей отдохнуть отменила визит на саммит по климату.

До этого газета Telegraph сообщила, что из-за возможной угрозы здоровью 95-летняя королева Великобритании Елизавета II теперь будет совершать рабочие визиты в сопровождении кого-то из своих детей или внуков, что позволит ей отдохнуть при необходимости.

На прошлой неделе британского монарха госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию.

Все новости на тему:
Королевская семья Британии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть