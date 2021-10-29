Королева Великобритании выразила надежду, что сможет вновь ездить на лошади

Королева Великобритании Елизавета II выразила надежду, что сможет вновь ездить на лошади после того, как пройдет лечение, сообщает газета The Sun.

«Королева грустит, что не может кататься на лошадях, что является одним из ее любимых развлечений, но она отдыхает и принимает все меры предосторожности, чтобы полностью восстановиться. Однако она очень полна решимости вернуться к катанию как можно скорее, и она никоим образом не считает, что ее дни катания остались позади», — сообщили в Виндзорском замке.

Врачи порекомендовали британской королеве отказаться от конного спорта в сентябре.

Ранее Елизавета II после рекомендации врачей отдохнуть отменила визит на саммит по климату.

До этого газета Telegraph сообщила, что из-за возможной угрозы здоровью 95-летняя королева Великобритании Елизавета II теперь будет совершать рабочие визиты в сопровождении кого-то из своих детей или внуков, что позволит ей отдохнуть при необходимости.

На прошлой неделе британского монарха госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию.