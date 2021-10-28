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Спрос на онлайн-тренировки в России вырос за пандемию на 533%

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Depositphotos

Спрос на спортивные тренировки и уроки танцев онлайн за время пандемии в России показал рост на 533%. Об этом сообщает пресс-служба платформы «Авито Услуги».

«В первый локдаун переход в онлайн для тренеров и их учеников стал вынужденной мерой, но впоследствии многие россияне оценили преимущества занятий дома и уже не вернулись в залы», — отметили в сервисе.

Предложение услуг онлайн-тренеров также существенно возросло — по сравнению с 2019 годом объявлений стало больше на 247%.

Вырос также интерес к онлайн-урокам вождения — отмечается увеличение числа запросов в шесть раз. Особенно резко число желающих выучить теорию для получения водительских прав увеличилось в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем: их стало больше на 124%.

Также отмечается рост спроса на курсы профессиональной подготовки — в частности, бухгалтерии и основ делопроизводства. Популярность объявлений в этой категории за два года выросла в 4 раза.

Ранее «Газета.Ru» рассказала об ошибках, которые совершают люди, занимающиеся фитнесом в домашних условиях.

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