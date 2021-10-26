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В сети сравнили Ким Кардашьян в первом и последнем эпизоде «Семейства Кардашьян»

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hayu/YouTube

Первый и последний эпизод реалити-шоу «Семейство Кардашьян» с участием Ким Кардашьян, снятые с интервалом в 14 лет, сравнили на YouTube-канале hayu.

В первом эпизоде мать 26-летней модели, Крис Дженнер сообщила той, что ее пригласила на интервью популярная тогда модель и телеведущая Тайра Бэнкс, однако уточнила, что Бэнкс хочет обсудить с ней порнофильм с ее участием. Ким в эпизоде говорит, что смущается этой истории.

В последнем же эпизоде телешоу 40-летняя Ким снова говорит с матерью, где признается, что несмотря на то, что достигла «в 10 раз больше, чем когда-то думала можно в целом достигнуть», все равно не чувствует себя полностью счастливой.

«Ким наконец сказала, что деньги и слава не приносят счастья», — сообщил один из комментаторов.

«Никогда не думал, что когда-нибудь увижу Ким такой. Такой спокойной, уверенной (не во взгляде) и по-настоящему взрослой», — написал еще один пользователь.

«Я не самый большой ее фанат, но это заставило меня пролить слезу», — растрогался третий пользователь в комментариях к видео.

Реалити-шоу «Семейство Кардашьян» длилось с 2007 по 2021 год, принеся семье мировую известность. Ким Кардашьян, в 2015 году включенная в список 100 самых влиятельных людей мира, имеет восьмой в мире по количеству подписчиков аккаунт в Instagram.

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