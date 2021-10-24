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Источники рассказали, чем «измотана» Елизавета II

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Oli Scarff/Pool/Reuters

Королева Великобритании Елизавета II «измотана» отчасти из-за того, что она поздно ложится спать — из-за плотного графика и «чтобы посмотреть телевизор». Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

«Ее частная программа была столь насыщена, с постоянным потоком обедов и ужинов с семьей и друзьями, потому что королева не хочет обедать в одиночестве», — заявил источник, отметив, что изоляция во время пандемии и потеря супруга, герцога Эдинбургского, наложили на ситуацию свой отпечаток.

Сообщается, что по в телепрограмме 95-летнюю королеву интересовал британский телесериал «По долгу службы» (Line of Duty), а также трансляции Открытого чемпионата США по теннису — 2021. В этом году 18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану стала победительница одного турнира Большого шлема в одиночном разряде — сообщается, что именно за ее успехами следила королева.

Ранее Елизавету II госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию. Ее визиту в клинику предшествовала отмена по совету врачей поездки в Северную Ирландию. Королева провела в больнице ночь. Позже газета The Sun выяснила причину такого решения.

Букингемский дворец настойчиво подчеркивал, что она «остается в хорошем настроении», но помощников королевы обвинили в том, что они вводили в заблуждение нацию.

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