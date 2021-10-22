Газета The Sun выяснила, почему Елизавета II провела ночь в больнице

Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице из-за того, чтобы было поздно, и она не могла вернуться домой, пишет газета The Sun.

По совету врачей Елизавета II посетила частную клинику короля Эдварда VII в центре Лондона для обследования. По данным издания, 95-летняя королева осталась в больнице на ночь, так как ее помощники не стали возвращаться в Виндзор в столь позднее время.

Газета отметила, что в последний раз британская королева оставалась на ночь в больнице в 2013 году, когда лечилась от гастроэнтерита. В течение последних 40 лет Елизавета II была в больницах всего пять раз.

Королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию. Ее визиту в клинику предшествовала отмена по совету врачей поездки в Северную Ирландию.