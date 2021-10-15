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Фанат 90-х годов сделал из своего дома портал в прошлое

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Джек Уолтерс из Англии превратил свой дом в портал в 90-е годы, пишет издание Metro. 23-летний мужчина настолько любит ту эпоху, что потратил $6000 на реализацию своей идеи.

По словам Джека, он не понимает, как люди получают удовольствие от жизни в современных условиях, и скучает по временам, когда мобильные телефоны были далеко не в каждой семье. В 90-х годах, как считает Уолтерс, был идеальный баланс технологий — они развлекали людей и не перегружали их мозг.

В квартире Уолтерса стоит видеомагнитофон, радиотелефон, старенький ламповый телевизор. Интерьер дома тоже напоминает о конце XX века благодаря обоям и мебели. Все эти товары прошлого и винтажную одежду британец покупает на аукционах и eBay.

«Таким образом я пытаюсь убежать от реальности. Кто-то для этого ходит в спортзал, кто-то играет в видеоигры — каждому свое», — прокомментировал Джек.

@the_sad_rad_dad A trip back in time #interiordesign #90s #1996 #1990s #nostalgia #safespace #cosy #escape #timetravel #collector #childhood #vintageinterior #90skid Night Trouble - Petit Biscuit

Ранее фанаты Гарри Поттера из Англии превратили собственную столовую в Большой зал школы чародейства и волшебства Хогвартс. На тематический ремонт Шарлотте Кирьяку и ее мужу Эндрю потребовалось 18 месяцев, а стоимость работ оценивается в $17 тысяч.

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