Фанат 90-х годов сделал из своего дома портал в прошлое

Джек Уолтерс из Англии превратил свой дом в портал в 90-е годы, пишет издание Metro. 23-летний мужчина настолько любит ту эпоху, что потратил $6000 на реализацию своей идеи.

По словам Джека, он не понимает, как люди получают удовольствие от жизни в современных условиях, и скучает по временам, когда мобильные телефоны были далеко не в каждой семье. В 90-х годах, как считает Уолтерс, был идеальный баланс технологий — они развлекали людей и не перегружали их мозг.

В квартире Уолтерса стоит видеомагнитофон, радиотелефон, старенький ламповый телевизор. Интерьер дома тоже напоминает о конце XX века благодаря обоям и мебели. Все эти товары прошлого и винтажную одежду британец покупает на аукционах и eBay.

«Таким образом я пытаюсь убежать от реальности. Кто-то для этого ходит в спортзал, кто-то играет в видеоигры — каждому свое», — прокомментировал Джек.

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