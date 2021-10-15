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В России в два раза вырос спрос на массаж на дому

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Depositphotos

За период с января по сентябрь 2021 года россияне начали в два раза чаще искать массажистов, оказывающих услуги на дому. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе «Авито Услуг».

Отмечается, что спрос на массаж варьируется от региона к региону. Так, в Набережных Челнах интерес к домашней процедуре вырос в четыре раза, в Сургуте — в три, в Липецке — в два с половиной раза.

Дешевле всего массаж всего тела обходится в Ярославле, Астрахани и Барнауле — за него просят 500 рублей.

Как сообщает пресс-служба, россияне начали проявлять повышенный интерес ко многим бьюти-услугам на дому.

Так, спрос на шугаринг, депиляцию и чистку кожи с января по сентябрь 2021 года вырос на 67% по сравнению с 2020-м. Услуги визажиста интересуют россиян на 71% больше.

«Предложений стало больше на 32% — возвращение оффлайн-мероприятий стало мощным стимулом для наведения красоты перед выпускными, свадьбами, корпоративами», — добавили в пресс-службе.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о возвращении моды на тонкие брови.

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