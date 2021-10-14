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Владелец ресторана «Белуга» сравнил получение звезды Michelin с «Оскаром»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Александр Раппопорт, владелец получившего одну звезду Michelin ресторана «Белуга», в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал награду «Оскаром» гастрономии.

«Премия сама по себе дает очень много, потому что любое признание важно, а Michelin — это самое большое в истории, это «Оскар» гастрономии», — сказал Александр Раппопорт.

Он добавил, что для сотрудников ресторанов важно признание, потому что «все повара, все, кто работает — они, конечно, художники, а для художника самое важное — в том числе, и вознаграждение».

Ресторатор признал, что звезда Michelin будет оказывать давление на шеф-поваров и владельцев заведений, но, по его мнению, это хорошо.

«В этом я не вижу ничего плохого — больше ответственности, больше внимания», — объяснил Раппопорт.

Презентация первого в России ресторанного гида Michelin, куда в общей сложности вошли 69 заведений Москвы, прошла 14 октября в концертном зале «Зарядье». Помимо ресторана «Белуга», по одной звезде путеводителя получили «Селфи», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и «CABBA». Обладателями двух звезд стали Artest Chef's table и Twins Garden.

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