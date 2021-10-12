Глава АТОР предупредила о риске покупки билетов в Таиланд

Россиян предостерегли от покупки прямых авиабилетов до Таиланда, поскольку авиасообщение с этой страной не возобновлено. О том, что от их приобретения стоит воздержаться, «Газете.Ru» заявила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Авиакомпании объявляют об открытии продаж на направления, которые в том числе закрыты [как Таиланд], и туристы считают, что оно открыто или вот-вот откроется. Так вот, это ни о чем не говорит», — объяснила Ломидзе.

По словам главы АТОР, сейчас добраться до Таиланда можно только с пересадками в других странах.

«Есть уже турпакеты с пересадками, и вот тут мы уже можем говорить, что услуга будет гарантирована, что люди смогут долететь до места отдыха», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Таиланд снял обязанность соблюдать при въезде карантин с жителей из десяти стран мира. Однако Россия в их число не входит.

Подробнее о том, на каких условия россияне могут приехать в Таиланд, читайте в материале «Газеты.Ru».