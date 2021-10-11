Cтилист рассказала, как правильно чистить джинсы с помощью пакета и морозильника

Стилист из США Ранья Батал рассказала, как правильно чистить джинсы, не прибегая у стирке. Девушка утверждает, что ни в коем случае их нельзя стирать в стиральной машине, так штаны потеряют цвет и будут плохо сидеть, пишет LADBible.

Она предложила другой метод: нужно положить джинсы в небольшой пакет с застежкой и убрать его в морозилку на пару часов. После этого «ледяные» штаны достаточно хорошенько отряхнуть, чтобы избавиться от грязи.

»[Джинсы] будут как новенькие», — добавила Батал.

Не только Батал против стиральной машины, когда речь идет про джинсы. Генеральный директор компании Levi's Чип Берг тоже считает, что такой одежде как джинсы необходим бережный уход.

Ранее жительница Австралии случайно постирала своего шестимесячного кота. Она не заметила, как питомец забрался в корзину с грязными вещами и закинула животное в стиральную машину, но котенок остался жив.