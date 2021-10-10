Стартап принца Гарри в США утроился в цене после получения $300 млн от инвесторов

Стартап принца Гарри BetterUp в Кремниевой долине, посвященный коучингу и психологическому здоровью, за восемь месяцев утроил свою стоимость до $4,7 млрд после получения $300 млн от инвесторов. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, Гарри планирует открыть лондонский офис компании и нанять там около 75 сотрудников.

Сейчас приложение калифорнийского стартапа стоит $249 в месяц для пользователей в США.

Ранее сообщалось, что принц Гарри устроился на работу в американскую компанию BetterUp, которая занимается обучением навыкам карьерного роста и психологическим здоровьем. Герцог Сассекский получил в калифорнийском стартапе одну из руководящих должностей.

Британский принц подтвердил, что на своей новой работе в Кремниевой долине займется личностным развитием людей. По его словам, карьерный коучинг представляет безграничные возможности для всестороннего улучшения жизни.