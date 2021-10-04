Британцы высмеяли фото Бориса Джонсона на пробежке

Фотографию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сделанную, когда он был на пробежке, высмеяли в Twitter. Об этом сообщает Independent.

Причиной для шуток стал необычный для занятий спортом наряд главы британского кабинета министров. Спортивные шорты дополняли белая рубашка, черные носки и полуботинки, характерные для делового стиля.

Некоторые пользователи сети предположили, что на пробежку Борис Джонсон отправился вместо того, чтобы посетить съезд Консервативной партии в Манчестере.

«Этим утром Бориса Джонсона сняли убегающим от неприятных вопросов в Манчестере», — написал в Twitter комментатор под ником @ConinMackin.

Другие обратили внимание на сочетание офисных и спортивных предметов гардероба.

«Накрахмаленная белая рубашка и туфли-броги! Уверен, спонсоры тори могут добыть для него какие-то спортивные вещи», — спортивный комментатор и бывший футболист Гари Невилл.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон получил в подарок от Джо Байдена новый велосипед.