Флайбордисты устроили шоу на Москве-реке

Флайбордисты 26 сентября несмотря на неясную, прохладную погоду и ливень устроили шоу на Москве-реке. Кадры с мероприятия опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Два атлета в гидрокостюмах показали трюки возле одной из столичных набережных.

Флайборды крепятся к ногам человека, к ним подключены трубы с водой. Благодаря подаче мощного потока атлет удерживается в воздухе над водоемом.

Ранее сообщалось, что француз Франки Запата пересек пролив Ла-Манш на летающей доске, которую изготовил самостоятельно. Полет занял 20 минут. За это время он преодолел 35 км. Запата стартовал возле французской коммуны Сангат и успешно приземлился вблизи города Сент-Маргарет Бэй в Великобритании. Флайбордист двигался со скоростью 160-170 км/ч.