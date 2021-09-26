Макрон подал жалобу на папарацци за посягательство на частную жизнь

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит направили жалобу в прокуратуру Парижа на фотографа Тибо Далифара. Об этом сообщает радиостанция Europe-1.

Папарацци выставил на экспозиции фотографию главы государства на отдыхе, во время катания на аквабайке. Снимок был размещен в галерее возле Елисейского дворца и пробыл там примерно две недели. Прокуратура инициировала разбирательство. На фотографа могут завести уголовное дело о вмешательстве в частную жизнь.

Помимо снимков Макрона, на экспозиции были представлены кадры с предыдущими французскими президентами. Речь идет о фото Николя Саркози и его супруги Карлы Бруни во время велопрогулки, находившихся с голым торсом на пляже Франсуа Олланда и ныне покойного Жака Ширака.

В 2017 году нынешний французский лидер уже подавал жалобу на Далифара после того, как тот вторгся на территорию дома в Марселе, где супруги провели несколько дней отпуска. Однако в дальнейшем Макрон отозвал жалобу.

Ранее Макрон отменил визит в Берн из-за отказа Швейцарии от покупки французских истребителей Rafale.