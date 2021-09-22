СМИ: принц Гарри и Меган Маркл прилетят на Рождество в Великобританию

Принц Гарри и Меган Маркл рассматривают возможность посетить Великобританию на Рождество вместе с детьми. Об этом сообщила эксперт по королевским делам Кэти Николл изданию Closer.

Кэти Николл заявила, что визит на родину позволит герцогам Сассекским сократить дистанцию между ними и королевской семьей. «Приезд на Рождество рассматривается как возможность устранения семейного разрыва», — говорит королевский эксперт.

Она считает, что Елизавета II была бы рада провести время с правнуками. Королева не встречалась с двухлетним Арчи с зимы 2020 года, а трехмесячную Лилибет не видела никогда.

«Принц Чарльз тоже хотел бы увидеть своих внуков. Встреча предполагает, что они будут развивать отношения и разбираться в том, что произошло», — утверждает Николл.

Как сообщает эксперт по королевским делам, принц Гарри вместе с семьей может остановиться во Фрогмор-хаусе. Это загородная резиденция членов британской королевской семьи, в которой герцоги Сассекские жили после свадьбы и до отъезда в Канаду.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что британцы требуют отнять титулы у Гарри и Меган Маркл.