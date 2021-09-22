Ума Турман поделилась своим «самым темным секретом»

Актриса Ума Турман публично рассказала о том, как в юности пережила аборт. Ее колонка, посвященная этой проблеме, была опубликована в издании Washington Post, в связи с запретом на прерывание беременности после шести недель в Техасе, одобренным Верховным судом США.

В своей колонке Ума Турман призналась, что почувствовала себя обязанной поделиться своей историей «в надежде отвести огонь противоречий от уязвимых женщин, на которых этот закон произведет непосредственный эффект».

Актриса написала, что пережитый аборт – до сих пор оставался ее «самым темным секретом». ПО ее словам, это случилось, когда ей не было еще 20 лет, а отцом был мужчина гораздо старше нее. Решение прервать беременность Ума Турман принимала, посоветовавшись с семьей.

«Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым трудным решением моей жизни, он причинил мне боль тогда и заставляет меня грустить сейчас, но это был путь к жизни, полной любви и радости, которая мне досталась», — призналась 51-летняя звезда Голливуда.

Она добавила, что, решившись на аборт, сумела стать матерью в тот момент, когда была к этому готова.

Закон о запрете на аборты в Техасе вступил в силу в начале сентября.