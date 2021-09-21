Почему большинство российских мужчин носят черные куртки

Россияне выбирают зимнюю одежду в черном цвете, потому что она широко представлена в магазинах и легко комбинируется с другими вещами. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист Катя Панч.

«Это обусловлено тем, что ее легко сочетать и рынок переполнен одеждой черного цвета, — говорит модный эксперт. — В ней безопасно, у нас немногие любят выделяться».

По мнению стилиста, если бы байеры закупали коллекции в чуть более расширенной цветовой гамме, то «мы бы могли переломить эту тенденцию».

«Мы постепенно адаптируемся к новым сочетаниям в одежде и миксе цветов. Я думаю, чем чаще подобные комплекты будут попадаться взору наших мужчин, тем выше шансы поселить в их гардеробах представителей других цветовых семейств», — считает стилист.

Самыми популярными вариантами верхней мужской одежды в этом сезоне она назвала куртки рубашечного кроя из искусственной овчины, стеганые бомберы и пальто средней длины.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что в моду вошли длинные мужские стрижки.