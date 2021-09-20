Мать Кейт Миддлтон отдала свое свадебное платье невестке

На свадьбе брата Кейт Миддлтон Джеймса его невеста, Ализи Тевене, была в свадебном платье свекрови, хранившемся с 80-х годов. Об этом Ализи Тевене рассказала журналу Hello!.

Как рассказала Ализи Тевене, сыгравшая свадьбу с Джеймсом Миддлтоном 11 сентября во Франции, она влюбилась в платье будущей свекрови, Кэрол Миддлтон, когда примерила его во время локдауна.

«Оно идеально мне подошло и было именно таким, как я хотела, — рассказала Ализи Тевене. – Меня всегда беспокоило, что свадебные платья надевают лишь один раз, так что было замечательно дать такому красивому платью вторую жизнь».

Платье Кэрол Миддлтон надевала в 1980 году на свадьбу с Майклом Миддлтоном, отцом Кэтрин, Джеймса и их сестры Пиппы.

Брачная церемония 34-летнего Джеймса Миддлтона и 32-летней Ализи Тевене состоялась на родине невесты, во Франции. На празднике присутствовали 50 человек – в том числе, герцоги Кембриджские Кейт и Уильям, Пиппа Миддлтон и родители жениха, Кэрол и Майкл.