Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Блогер показал код для вызова секретного меню на всех iPhone 18:41
Эксперты дали прогноз по урожаю гречки в России 18:40
В Совфеде назвали главную интригу выборов в Германии для России 18:37
Впервые на маневрах США и Украины пройдут боевые стрельбы на учениях... 18:37
Захарова сравнила число наблюдателей на выборах в Госдуму и Бундестаг 18:35
Стали известны составы на центральный матч 8 тура РПЛ ЦСКА —... 18:30
Мосгоризбирком подсчитал 100% протоколов на выборах в Москве 18:28
Депутат Свищев обвинил Федерацию волейбола Украины в разжигании розни с Россией 18:23
Устроивший стрельбу в пермском университете студент оставил дома записку 18:20
Губерниев назвал вратаря, который должен быть первым номером сборной России 18:19

Мать Кейт Миддлтон отдала свое свадебное платье невестке

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
jmidy/Instagram

На свадьбе брата Кейт Миддлтон Джеймса его невеста, Ализи Тевене, была в свадебном платье свекрови, хранившемся с 80-х годов. Об этом Ализи Тевене рассказала журналу Hello!.

Как рассказала Ализи Тевене, сыгравшая свадьбу с Джеймсом Миддлтоном 11 сентября во Франции, она влюбилась в платье будущей свекрови, Кэрол Миддлтон, когда примерила его во время локдауна.

«Оно идеально мне подошло и было именно таким, как я хотела, — рассказала Ализи Тевене. – Меня всегда беспокоило, что свадебные платья надевают лишь один раз, так что было замечательно дать такому красивому платью вторую жизнь».

Платье Кэрол Миддлтон надевала в 1980 году на свадьбу с Майклом Миддлтоном, отцом Кэтрин, Джеймса и их сестры Пиппы.

Брачная церемония 34-летнего Джеймса Миддлтона и 32-летней Ализи Тевене состоялась на родине невесты, во Франции. На празднике присутствовали 50 человек – в том числе, герцоги Кембриджские Кейт и Уильям, Пиппа Миддлтон и родители жениха, Кэрол и Майкл.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Одиночка, который не нашел себе места в обществе»
Что известно о первокурснике, устроившем стрельбу в пермском университете
Новые люди: кого выбрали россияне
Памфилова заявила, что в Госдуму проходят пять партий
«С-500 — это сплошная фантастика и конспирология»
Почему иностранные военные эксперты боятся ЗРК С-500 «Прометей»
Путин подписал указ о продлении контрсанкций
«Газпром» не стал бронировать мощности для транзита через Украину на октябрь
В Мурманске загорелся атомный ледокол-музей «Ленин»
Путин назвал огромной бедой для страны стрельбу в пермском университете
Новости и материалы
Блогер показал код для вызова секретного меню на всех iPhone
Эксперты дали прогноз по урожаю гречки в России
В Совфеде назвали главную интригу выборов в Германии для России
Впервые на маневрах США и Украины пройдут боевые стрельбы на учениях «Rapid Trident-2021»
Захарова сравнила число наблюдателей на выборах в Госдуму и Бундестаг
Стали известны составы на центральный матч 8 тура РПЛ ЦСКА — «Спартак»
Мосгоризбирком подсчитал 100% протоколов на выборах в Москве
Депутат Свищев обвинил Федерацию волейбола Украины в разжигании розни с Россией
Устроивший стрельбу в пермском университете студент оставил дома записку
Губерниев назвал вратаря, который должен быть первым номером сборной России
Лили Аллен удалила Instagram после возмутившего подписчиков поста о пицце
США с ноября будут требовать от въезжающих иностранцев полной вакцинации
СБУ сообщила о задержании «замдиректора аэропорта Симферополь»
Власти России утвердили план по реализации Концепции демографической политики
Найден способ заряжать смартфон прямо от стола
Источник рассказал, как Байден объяснил Путину резкое высказывание в его адрес
В Сенате США запретили демократам выделить $3,5 трлн на беженцев
Дополненная реальность помогла вылечить страх перед пауками
Все новости
«Зеленая» угроза: чего в России ждут от выборов в Германии
Преемник Меркель проиграл последние дебаты перед выборами в Бундестаг
Можно ли разводить скот на дачах
Верховный суд подтвердил запрет на содержание сельхозживотных на садовых участках
Слишком свободный: будет ли работать в России интернет от Илона Маска
Спутниковый интернет Starlink могут запустить уже в октябре
Стрельба в Перми. Главное
Шесть человек погибли в результате стрельбы в пермском вузе
Бизнес Huawei как искусство: почему культуре нужны меценаты, а меценатам – культура
Как коллаборации меняют к лучшему и бизнес, и культурные институции
Почему нельзя завтракать круассаном и кофе
Врачи рассказали о худших блюдах для завтрака
Стрельба в пермском вузе. Первые кадры
Детали госизмены. Профессор МФТИ написал письмо из СИЗО
Ученого Голубкина обвинили в передаче отчетов координатору HEXAFLY-INT
Mitsubishi перейдет на платформу Nissan. Что это значит для России
Эксперты предрекли Mitsubishi переезд из Калуги
Космические лучи против Оумуамуа: что обдирает межзвездных пришельцев
Ученые оценили продолжительность жизни межзвездных объектов
«Зеленая» парадигма. Чем выборы в бундестаг грозят «Северному потоку — 2»
Новые власти в Германии могут пересмотреть соглашение по «Северному потоку — 2»
«У нас шоу-бизнес без всяких законов. Хайпануть и все»
Интервью композитора Максима Дунаевского
«Безостановочно рвет часами»: к чему привел легалайз в США
Врачи рассказали об опасном синдроме, вызванном употреблением марихуаны
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях