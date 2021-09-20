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Отели в Турции перестали заселять одиноких мужчин

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Представители турагеснтв поделились новой информацией для отдыхающих в Турции. Оказывается, там начали запрещать мужским компаниям отдыхать в отелях страны, пишет URA.RU.

Глава Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал, что в Турции существует категория отелей, не заселяющая одиноких мужчин принципиально. Владельцы таких отелей говорят, что их отели созданы для других целей. По информации Голова, подобных гостиниц немало.

Владельцы отелей указывают, что их отели предназначены для семейного отдыха и одиноким мужчинам там делать нечего.
«Мать с ребенком могут разместить, как и отца с ребенком», — добавил Голов.

По информации генерального директора туристической компании «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, что запрет распространяется только на определенные отели. Особенно настороженно в Турции относятся к компаниям одиноких мужчин. При этом, с девушками, по его словам такой проблем нет нигде в мире.

Ранее российскую туристку обвинили в краже и не выпускают из Турции. Деньги за билет ей не так вернули.

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