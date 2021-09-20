Кадыров лидирует на выборах главы Чечни

Нынешний глава республики Чечня Кадыров лидирует с 99,61% голосов на выборах главы региона. На данный момент произведен подсчет 12,33% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

Выборы главы республики состоятся в Чечне 19 сентября 2021 года в единый день голосования, одновременно с выборами в Парламент Чеченской Республики и выборами в Государственную думу.

Глава Чеченской Республики избирается сроком на 5 лет. Жители региона выбирают из трех кандидатов: Кадырова, Исы Хаджимурадова (экс-мэра города Грозный, заместителя руководителя администрации главы и правительства ЧР, Справедливая Россия) и Халида Накаева (депутат Парламента ЧР от КПРФ).

На 1 января 2021 года в республике было зарегистрировано 751 769 избирателей, из которых около 23 % (172 853 избирателей) в городском округе город Грозный.

Избирательная комиссия Чеченской Республики состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Действующий состав сформирован в ноябре—декабре 2017 года на 5 лет. Председатель избирательной комиссии — Умар Байханов.