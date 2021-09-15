Производитель краски назвал цветом 2022 года холодный голубой

Компания Dulux объявила свой вариант «Цвета года-2022». Им стал холодный голубой оттенок, сообщает издание Dezeen.

Оттенок получил название «Яркий небесный» и описывается как «воздушный, легкий голубой», который «идеально отображает оптимизм и желание начать с чистого листа, что представляет собой настроение момента».

«Разделяемое всеми чувство, будто мы попали в ловушку, и растущее беспокойство о будущем нашей прекрасной, но хрупкой планеты тесно связано с «Ярким небесным», — заявила Марианн Шилингфорд, глава британского отделения Dulux.

Она добавила, что сейчас люди хотят восполнить энергию и наслаждаться свободами, которые постепенно к ним возвращаются.

«Яркий голубой» оттенок был выбран группой экспертов в области моды, архитектуры, дизайна интерьера и социальной экономики. По словам Шилингфорд, он «приносит свежий воздух, в котором мы так нуждаемся, в наши дома и офисы».

Главными цветами 2021 года по версии Pantone в декабре 2020-го были названы яркий желтый и холодный серый.