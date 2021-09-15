Бывшая массажистка рассказала, как ей удалось стать моделью в 50

Британка Сенди Блейкли работала массажисткой в небольшой приморской деревне в Корнуолле до тех пор, пока не познакомилась с Джорджией Дант, основательницей модного лейбла Marfa Stance. Историю женщины, ставшей фотомоделью в возрасте 50 лет рассказал The Telegraph.

Будущую модель Джорджии Дант представил их общие друзья, также работающие в творческой сфере. При этом, в молодости Блейкли уже пробовала работать фотомоделью, однако на тот момент ей это пришлось не по душе. Тем не менее, те навыки, которые она получила тогда позволили ей быстро найти свое место в мире модельного бизнеса.

«Я думаю, я солгала бы, если бы сказала, что это решение далось мне легко. Внезапно вам предлагают посмотреть на свое тело с совершенно иной точки зрения. Всегда есть неуверенность и голос, говорящий тебе «ты точно сможешь?». Но все меня успокоили», — рассказала Блейкли о том, как начался ее путь на новом поприще.

Модельер, работающая с Блейкли сообщила, что ей особенно нравится работать с фотомоделями в возрасте, поскольку чувствует в них мудрость, и накопленное с годами чувство стиля. По ее словам, они не руководствуются модными трендами или внутренней неуверенностью.

Издание отмечает, что женщины старше 50 лет занимают больше одной третьей части сферы модельного бизнеса в Великобритании.

Ранее«Газета.Ru» писала об Айрис Апфель — американской фотомодели, продолжающей работать в возрасте 100 лет.