Израиль может открыться для российских туристов в октябре

В израильском правительстве разрабатывают механизм, который позволит российским туристам приехать в страну, несмотря на то, что в Израиле пока не признают вакцину «Спутник V». Об этом сообщил «Газете.Ru» министр туризма Израиля Йоэль Развозов во время визита в Москву.

«Одна из целей моего визита в Москву — проработать механизм, чтобы российские туристы, хотя бы группами, уже в октябре могли посещать Израиль, — сообщил он. — Признание вакцины — это другое направление, но знаю, что намечается визит министра здравоохранения РФ в Израиль».

По словам Йоэля Развозова, Израиль планирует организовать допуск российских туристов по ПЦР-тесту.



«Пока все прибывающие в страну сдавали ПЦР-тест и тест на антитела. То же самое мы хотим практиковать с туристами из России», — сказал он.

С 19 сентября в Израиле запускается пилотный проект по туристическим группам, которые могут посещать нашу страну в количестве от 5 до 30 человек. Они должны быть привиты вакциной, признанной организациями FDA (Food and Drug Administration) и EMA (European Medicines Agency). Одним из условий для приезжающих станет также наличие медицинской страховки, покрывающей расходы в случае, если турист все же заболеет COVID-19.