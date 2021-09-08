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В Париже ограбили магазин Bvlgari

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Depositphotos

В Париже вооруженные грабители напали на ювелирный магазин Bvlgari на Вандомской площади и похитили украшения на общую сумму в €10 млн. Об этом сообщает The Guardian.

Трое вооруженных мужчин, одетых в деловые костюмы, ворвались в недавно обновленный бутик в центре Парижа днем во вторник. Ограбив магазин, они покинули место преступления на сером автомобиле BMW. Четверо их соучастников сбежали на скутерах.

Полиция открыла огонь по автомобилистам возле торгового центра «Les Halles», после чего злоумышленники попытались выскочить из машины и бежать. Двоих из них задержали.

«Полиция оперативно среагировала на попытку ограбления ювелирного магазина на Вандомской площади, — цитирует издание сообщение ведомства. — Двое подозреваемых задержаны».

Это не первый случай ограбления ювелирного бутика во французской столице в этом году. В июле злоумышленник похитил драгоценностей на сумму €2 млн из магазина Chaumet. Он был задержан на следующий день вместе с сообщником.

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