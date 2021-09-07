Обнародовано содержание плейлиста Иванки Трамп в Spotify

Пользователь TikTok случайно нашел в аккаунт Иванки Трамп в Spotify и рассказал, какую музыку она слушает. Об этом сообщает Independent.

Отмечается, что у дочери бывшего президента США Дональда Трампа — разносторонний музыкальный вкус, поскольку в ее плейлистах собраны исполнители самых разных стилей.

В списке значатся британский певец Эд Ширан, американская рок-группа Vampire Weekend, канадская исполнительница Карли Рэй Джепсен и певица Граймс.

В один из плейлистов — под названием «Дорога на работу» включены песни британской панк-группы The Clash и поп-певицы из Великобритании Элли Голдинг.

Также у Иванки Трамп есть плейлист, озаглавленный («Очень) долгая пробежка» — его продолжительность составляет 2 часа 25 минут.

В числе исполнителей, которых слушает дочь Дональда Трампа, значатся также Джастин Бибер, Канье Уэст, Адель и группа Florence + The Machine.

После того, как пользователь TikTok опубликовал содержание плейлистов Иванки Трамп, она изменила настройки конфиденциальности в своем аккаунте в Spotify. Теперь там можно видеть только списки исполнителей, составленные другими пользователями, за которыми она следит.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, где планировала жить Иванка Трамп с семьей после окончания президентского срока Дональда Трампа.