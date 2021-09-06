Врач рассказала, почему пожилым людям нужно есть арбузы

Арбузы особенно полезны для пожилых людей. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева.

«Арбуз полезен пожилым людям. Люди старшего возраста зачастую неохотно пьют и не замечают, как начинается обезвоживание, — объяснила она. — А арбуз позволяет получить необходимую организму жидкость».

Врач, однако, уточнила, что некоторым людям старшего возраста нужно ограничивать количество арбуза в один прием пищи.

«Переедание арбуза может растянуть стенки желудка. Особенно это актуально для пожилых людей с висцероптозом (опущением внутренних органов)», — добавляет Полина Королева.

Она добавила, что с осторожностью к этой ягоде нужно подходить и людям, страдающим сахарным диабетом II типа.

«Арбуз – это достаточно быстро усвояемый углевод, и его переедание может привести к повышению сахара в крови. Поэтому пациентам с сахарным диабетом II типа лучше употреблять арбуз в первой половине дня и не больше 2-3 кусков в день», — предупредила Полина Королева.

Диетолог добавила, что и здоровым людям можно съедать не более 400-500 г мякоти арбуза за один раз.

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