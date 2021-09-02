Дженнифер Энистон хочет зарабатывать на косметике

Дженнифер Энистон намекнула, что запустит свой бренд косметики. Об этом она сообщила поклонникам в Instagram.

Актриса опубликовала снимок с фотосессии и написала: «Что-то намечается». В подписи к фото она отметила бренд LolaVie. В аккаунте марки в социальной сети заявлено, что он будет запущен 8 сентября, там же опубликовано фото Дженнифер Энистон.

Звезда не стала сообщать подробностей о новом проекте. Однако журналисты выяснили, что товарный знак LolaVie уже зарегистрирован. Под этим брендом будут выпускаться средства по уходу за волосами, лосьоны и мыло для лица и тела, средства по уходу за ногтями и дезодоранты.

В 2010 году актриса создала свой собственный аромат и выпустила его в продажу с названием LolaVie.

«Дженнифер Энистон — бизнесвумен! Я знаю, что это так!!!», «Я не знаю точно, что это такое, но я уверена, что это будет потрясающе! Я в восторге», — написали фолловеры под фото актрисы.