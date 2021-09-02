Муж Гай Германики назвал причину своего задержания

Бизнесмена Дениса Молчанова – мужа известного режиссера Валерии Гай Германики – вывели из гостиницы Ritz-Carlton на Тверской в наручниках. Кадры задержания мужчины опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, как правоохранители выводят его из здания отеля и ведут к машине. По дороге мужчина выглядит раздраженным и роняет телефон. Журналисты задали бизнесмену вопрос о том, почему его задержали.

«Потому что мне подарила супруга ружье, и я не успел его правильно зарегистрировать», — пояснил Молчанов.

Он также опроверг наличие у него запрещенных веществ, а после выругался на журналистов.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали досмотр номера Молчанова в отеле из-за поступившего им анонимного звонка. Звонивший утверждал о наличии оружия и наркотиков у предпринимателя.

По данным Telegram-канала 112, при проверке правоохранители обнаружили у предпринимателя ружье, на которое у него есть разрешение, и таблетки: их отправили на экспертизу.