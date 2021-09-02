Россияне оказались на первом месте по числу туристов в ОАЭ

В мае 2021 года россияне вышли на первое место по числу туристов, посещающих ОАЭ. Об этом сообщил журналистам Иссам Казим, генеральный директор Корпорации по туризму и коммерческому маркетингу Дубая (Dubai Tourism), на презентации выставки «Экспо-2020».

«В первой половине 2021 года Россия была на втором месте по количеству туристического потока в Дубае. Город посетили 210 тыс. человек. В мае этого года Россия заняла первое место по количеству туристов — около 41 тыс. человек», — сказал Иссам Казим.

По его словам, в 2019 году в Дубае было рекордное количество туристов — 16 млн, а туристический поток из России увеличился на 7%.

«В 2020 году у нас было небольшое окно, которое мы открыли для туристов. Тогда количество российских туристов было четвертым по количеству», — говорит Иссам Казим.

«Люди приезжают в Дубай не только потому, что им некуда поехать, а потому что им нравится в этом городе. Для российских туристов это направление хорошо знакомо. Они знают, что от этого города ожидать», — объяснил он.

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