У принца Гарри и Меган Маркл обнаружили долги

Бывший фонд британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл Sussex Royal должен выплатить £78,5 тыс. (около восемь млн рублей) некоммерческой организации. Пара при этом заключала многомиллионные контракты со СМИ, сообщает Daily Mail.

Как пишет газета, название организации, которой герцог и герцогиня Сассекские должны деньги, в документах не указано. Фонд обязан был вернуть £213 тыс. (почти 21,5 млн руб.) в течение года. Из данной суммы возвращены были только £134,5 тысячи фунтов стерлингов (13,5 млн руб.). По словам источников издания, выплата оставшихся денег состоится в ближайшее время.

Издание также отмечает, что за год Гарри и Меган заключили множество контрактов с медиакомпаниями и СМИ, заработав на этом £118 млн (почти 12 млрд руб.).