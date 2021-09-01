СМИ: принцесса Диана мечтала переехать в США с принцем Гарри и Уильямом

Покойная принцесса Диана планировала переехать в Калифорнию со своими сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри, и сделать карьеру в Голливуде. Об этом со ссылкой на источник сообщает Daily Mail.

«Диане предлагали несколько крупных проектов, которые уже начали воплощаться у нее в голове», — рассказал преподаватель по вокалу принцессы, Стюарт Пирс.

По его словам, она хотела заниматься съемками документальных фильмов о благотворительности.

«Одной из главных целей, которых она хотела достичь, было начать заниматься документальными фильмами о благотворительности и разделить их на три направления, воплотив в крупных проектах», — сказал Пирс.

Стюарт, который был близок с Дианой вплоть до ее смерти, отметил, что его подруга «планировала проводить много времени в Голливуде». «Дело в том, что она действительно начала увлекаться творчеством», — говорит преподаватель по вокалу.

У принцессы, как рассказал Пирс, была возможность работать с лучшими специалистами сферы.

«Поэтому я знаю, что с кем бы она ни работала, конечный продукт был бы идеальным, — говорит он. — Он бы претендовал на премии, в этом нет никаких сомнений».

Хотя Диана якобы и мечтала работать в Голливуде, Пирс утверждает, что у нее не было намерения стать кинозвездой.

Ранее «Газета.Ru» сообщила о выходе дебютного трейлера фильма о принцессе Диане с Кристен Стюарт.