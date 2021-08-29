СМИ: Уильям и Кейт планируют купить дом поближе к королевской резиденции

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон присматривают дом в городе Виндзор, где расположена резиденция королевской семьи Великобритании. Об этом сообщает газета Metro со ссылкой на источники.

Отмечается, что сейчас пара проживает в квартире 1А в Кенсингтонском дворце или в Анмер-холле в Норфолке. Переезд в Виндзор позволит им не тратить время на дорогу в Лондон, где учатся дети — принц Джордж и принцесса Шарлотта. Кроме того, они смогут жить ближе к родителям Кейт, Майклу и Кэрол Миддлтон, которые живут в 40 милях от Баклбери, Беркшир.

«Виндзор — идеальный компромисс. Они рассматривают варианты в этом районе», — отметил источник издания.

Подчеркивается также, что в течение многих лет королева Великобритании Елизавета II использовала резиденцию в Виндзоре на выходные, но теперь планирует поселиться там на постоянной основе.

Недавно герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон открыла свой собственный Центр для детей младшего возраста. Организация сосредоточит свое внимание на трех ключевых областях: исследования, разработка новых решений с государственным и частным сектором и кампании по повышению осведомленности.

Супруга принца Уильяма несколько лет занимается проблемами детства и раннего развития. В прошлом году при ее участии был запущен общенациональный опросник, где все желающие могли высказаться по вопросам воспитания детей.