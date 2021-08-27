Француженки перестали загорать топлес

Число жительниц Франции, загорающих топлес, в 2021 году стало самым низким за последние 40 лет. Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно исследованию, опубликованному изданием, о том, что они загорают топлес, заявили 19% француженок. Для сравнения, в 2009 году эта цифра составляла 34%, а в 1984-м – 40%.

Примерно половина женщин сообщили, что надевают верхнюю часть купальника.

Среди причин, по которым они не загорают топлес, 46% француженок заявили, что они боятся быть тайно сфотографированными и что снимки позже попадут в сеть. Опасаются атак и оскорблений со стороны мужчин – 48%. Наибольшее число – 53% — заявили, что надевают верхнюю часть купальника, потому что боятся онкологических заболеваний.

Как сообщает Daily Mail, по сравнению с француженками жительницы других стран Европы не так боятся загорать «без верха». О том, что они отдыхают на пляжах топлес, заявляли примерно 50% испанок и 34% немок.

В 2017 году суд оштрафовал французский журнал Closer за публикацию фотографий Кейт Миддлтон, загоравшей топлес, на €100 тыс.