Леопард из дома престарелых искусал немецкую фотомодель

Немецкую фотомодель Джессику Лейдольф во время съемки в частном приюте для животных на востоке Германии покусал леопард. Об этом сообщает Bild.

Модель принимала участие в фотосессии в «доме престарелых» для цирковых животных в городе Небра в земле Саксония-Анхальт. В вольер, где содержались леопарды Трой и Пэрис, она вошла добровольно. Там на нее напал один из зверей. «Он постоянно меня кусал — за щеку, за ухо, за голову», — рассказала 36-летняя модель изданию Bild.

Пострадавшую доставили вертолетом в ближайшую клинику, где провели операцию. Она прошла успешно, но шрамы после нападения леопарда останутся навсегда.

Местные власти запустили расследование инцидента. «Опасности для населения нет», — заявил, тем не менее, Стефан Мюллер-Уриг, представитель округа Бургенланд.

Владелица приюта для престарелых животных, 48-летняя Бригит Стах, отказалась давать комментарии СМИ. Судя по информации на ее сайте, она содержит животных, выступавших в цирке или снимавшихся в рекламе. В частности, два леопарда из вольера, где произошло нападение на фотомодель, участвовали в съемках для фирмы Panasonic.