Самыми популярными товарами лета стали холодильник, диван и телевизор

Чаще всего летом 2021 года россияне покупали холодильники, диваны и телевизоры. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сайта объявлений «Авито».

Холодильники стали самым популярным товаром лета на платформе — спрос на них вырос на 17% по сравнению с прошлым годом. Средняя цена составила 7000 руб.

На втором месте — диваны, их искали на 10% чаще. Третье место по числу покупок заняли столы (рост интереса составил 22%), четвертое — телевизоры (16%), пятое — кровати (5%).

«Тренд на обустройство дома начал свой активный рост в 2020 «пандемийном» году и не прекращается по сей день», — объяснила популярность мебели и бытовой техники Ольга Попова, руководитель категории «Обустройство, дом, дача» в «Авито».

Она добавила, что в целом спрос на товары этой категории вырос на 29% по сравнению с прошлым годом.

При этом самый резкий рост спроса показали вентиляторы — их этим летом искали в 2,7 раз больше пользователей, чем в прошлом году. Средняя цена поднялась на 47%, составив 2200 руб. Также россияне стали чаще покупать электросамокаты — их приобретали на 62% больше, чем летом 2020-го. Средняя стоимость электросамоката выросла на 16% и составила 21 490 руб.