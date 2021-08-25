Сыровяленую ветчину в США назвали источником сальмонеллеза

В Центре по контролю и профилактике заболеваний США предупредили американцев об опасности сальмонеллеза из-за потребления сыровяленой колбасы и итальянской ветчины прошутто. В Twitter центра посоветовали подвергать мясные продукты тепловой обработке.

«Пока не будут выявлены конкретные мясные продукты в итальянском стиле, прогревайте любое сыровяленое мясо до температуры 165°F (73 градуса по Цельсию – «Газета.Ru») или пока не пойдет пар, если у вас высок риск заболевания сальмонеллезом (это возраст 65+, ослабленная иммунная система, возраст до 5 лет)», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает Fox News, случаи заболевания сальмонеллезом отмечены в 17 штатах. По состоянию на 24 августа выявлены 36 зараженных, по меньше мере 12 из них – госпитализированы. Смертельных случаев нет.

Уточняется, что число заболевших может быть выше, поскольку многие проходят лечение в домашних условиях и не обращаются за постановкой диагноза.

Сальмонеллез вызывается кишечными бактериями рода сальмонеллы и характеризуется поражением органов ЖКТ и развитием интоксикации.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что в Великобритании более 170 человек заразились сальмонеллой из-за популярной закуски к пиву