В сети поспорили о лучшем соусе к картошке фри

На платформе Reddit развернулась дискуссия о том, какой соус больше подходит к картошке фри. Ее запустила пользовательница с ником @rainbowsandkittys, которая заявила, что жаренный во фритюре картофель вкуснее есть с майонезом, чем с кетчупом.

«Кремовая текстура больше подходит к картошке, чем кетчуп. Кетчуп для картошки фри слишком сладкий и превалирует над вкусом картофеля. К тому же, на основе майонеза можно делать другие соусы. Майонез с чесноком, острый майонез, майонез с трюфелем, майонез с карри, майонез с соусом чипотле», — написала пользовательница сети. Она добавила, что кетчуп – «скучный и используется слишком часто».

Женщина заключила, что готова даже к угрозам убийством из-за майонеза, но пользователи платформы, напротив, ее поддержали. Жители Нидерландов, Бельгии, Германии и других европейских стран сошлись во мнении, что кетчуп с картошкой фри едят, в основном, американцы.

Исключением стала итальянка. «Мы не используем майонез. Картошка фри – одно из немногих блюд, которое у нас идет с кетчупом», — написала она.

Пользователи платформы поделились своими предпочтительными вариантами для соуса. Они рассказали, например, о распространенном в Нидерландах блюде под названием «patatje oorlog», представляющем собой жареный картофель с майонезом и арахисовым соусом, посыпанный зеленым луком. Другими вариантами стали майонез, смешанный с соусом барбекю или со смесью приправ для карри.