В сервисе путешествий выяснили, где школьники прогуляют 1 сентября

Примерно 4,5% российских школьников не придут в 2021 году на линейку по случаю Дня знаний, поскольку не вернутся к этому моменту с отдыха. Об этом рассказали «Газете.Ru» в сервисе поездок и путешествий «Туту.ру».

Аналитики сервиса изучили данные по авиабилетам, забронированным для вылета летом, но с возвращением после 1 сентября. Выяснилось, что треть прогульщиков проведет 1 сентября в Крыму – 33,86% школьников полетят из Симферополя после начала учебного года. На втором месте Сочи – там задержатся 26,38%. В Анапе, расположившейся на третьем месте, продолжают отдыхать после Дня знаний 11,81% учащихся. Завершают пятерку лидеров Геленджик (7,22%) и Москва (5,51%).

Отмечается, что семьи с детьми школьного возраста приобретали билеты заблаговременно – в среднем, за 52-55 дней. По сравнению с предыдущими годами глубина бронирования увеличилась: в 2020 году она составляла 23-27 дней, в 2019-м – 17-19.

При этом число школьников, которые пропустят 1 сентября из-за затянувшегося отдыха, снизилось: в 2020 году оно составило 7,5%, в 2019-м — 6%.

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