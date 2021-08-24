Поэтесса и модель рассказала о планах стать президентом США

Американская поэтесса Аманда Горман, подписавшая в январе 2021 года контракт с модельным агентством IMG Models, рассказала изданию WSJ о планах баллотироваться на пост президента США в 2036 году.

Горман, прославившаяся после выступления на инаугурации Джо Байдена со стихотворением «Холм, на который мы взбираемся», призналась, что намерена идти к своей цели последовательно.

«Думаю, для того, чтобы приблизить невозможное, нужно воспринимать это как нечто достижимое», — сказала 23-летняя Аманда Горман.

При этом поэтесса призналась, что не считает политику приятным делом.

«Я всегда осознавала, что президентство и вообще политика — это нечто одновременно восхитительное и ужасно токсичное», — призналась Аманда Горман.

Она добавила, что пообщавшись с Хиллари Клинтон и Нэнси Пелоси, поняла, что ей не нужно будет забывать о творчестве, занявшись политикой, поскольку она сможет использовать свой поэтический талант и вдохновлять людей.

О том, как прославилась Аманда Горман после инаугурации Джо Байдена, можно прочесть в материале «Газеты.Ru».