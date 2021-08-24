Бывшего губернатора Нью-Йорка обвинили в попытке бросить свою собаку

Ушедшего в отставку губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо заподозрили в попытке бросить своего пса. О том, что он оставил питомца по кличке Капитан в губернаторской резиденции, сообщило издание Times Union.

По словам источников в полиции, губернатор попросил сотрудников резиденции взять на себя заботу о Капитане. Один из них вызвался забрать питомца, но вернул в губернаторский особняк через несколько дней, поскольку не справился с псом, представляющим собой помесь немецкой овчарки, хаски и маламута.

Сам Эндрю Куомо поселился у одной из своих сестер в округе Уэстчестер.

Советник бывшего губернатора Нью-Йорка Ричард Аззопарди уже опроверг предположения о том, что политик оставил собаку. Он заявил, что договоренность о передаче пса на попечение была временной, поскольку Эндрю Куомо планирует уехать в отпуск.

«Капитан – член семьи губернатора, и предположения вашего безымянного и плохо информированного источника о том, что он хочет его отдать, — неправда», — заявил изданию Ричард Аззопарди в телефонном разговоре. После этого он сообщил, что у него нет времени обсуждать судьбу собаки, поскольку власти штата Нью-Йорк готовятся к сильнейшему шторму.

Сам Эндрю Куомо также заявил в Twitter, что Капитан всегда будет частью его семьи.

Полномочия Эндрю Куомо закончились в понедельник, 23 августа. Новым губернатором Нью-Йорка стала Кэти Хокул — она принесла присягу сразу после полуночи 24 августа.