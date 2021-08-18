Растительное молоко выбирают 9,4% россиян

Россияне проявляют все больший интерес к молоку растительного происхождения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе «Утконос ОНЛАЙН».

«Доля продаж растительного молока составляет 9,4% от общего количества продаж категории «Молоко»», — рассказали аналитики онлайн-магазина.

По данным сервиса, растительное молоко оказывается в каждой 25-й корзине заказов. Первое место по популярности делят овсяное и гречневое молоко. На втором месте миндальное, на третьем – кокосовое.

Интерес к растительному молоку увеличивается второй год подряд.

«Рост спроса на растительные молочные продукты во втором квартале 2021 года составил 52% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — сообщили в онлайн-магазине.

При этом если сравнивать с ситуацией двухлетней давности, то в январе-июле 2021 года покупатели заказали на 90% больше молока из растительного сырья, чем в аналогичный период 2019-го.

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