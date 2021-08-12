11 работ Пикассо, вывешенных в американском ресторане, продадут за $104 млн

Одиннадцать работ Пабло Пикассо, которые украшали ресторан в Лас-Вегасе более 20 лет, будут выставлены на торги в октябре 2021 года. Как сообщает CNN, предположительная стоимость этой коллекции составляет более $104 млн.

Работы долгое время были неотъемлемой частью «Picasso», французско-испанского ресторана в Америке. Заведение не раз было отмечено звездой Мишлен, в том числе и за уникальную атмосферу ресторана.

В коллекцию входят картины, работы на бумаге и керамика. Глава отдела продаж мирового изобразительного искусства агентства Sotheby's Брук Лэмпли назвал собрание «энциклопедическим», поскольку в него включены работы Пикассо с 1917 по 1969, что охватывает каждый творческий этап его жизни.

Это будет первый раз, когда в Лас-Вегасе пройдет одна из вечерних распродаж Sotheby's. Обычно они проводятся в штаб-квартире аукционного дома в Нью-Йорке. Это происходит в то время, когда пандемия радикально меняет как рынок искусства, так и ресторанный бизнес. В августе прошлого года MGM Resorts, которой принадлежит «Picasso» уволила 18000 человек — четверть всего штата сотрудников — из-за сокращения числа посетителей Лас-Вегаса на 61% по сравнению с предыдущим годом.

Однако в пресс-релизе MGM говорится, что продажа работ Пикассо с аукциона поможет расширить коллекционный фонд произведений художника. Как сообщает Sotheby's, часть вырученных средств будет инвестирована в рынок искусства.

Ранее в Греции полиция нашла украденные в 2012 году из Национальной галереи картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана.