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Обвинившая принца Эндрю в педофилии американка может подать против него иск до 14 августа

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Reuters

Американка Вирджиния Джуфре, которая обвиняет Эндрю, принца Йоркского, младшего сына королевы Великобритании, в том, что он изнасиловал ее, может подать против него иск до 14 августа, сообщает Daily Mail.

Джуфре (в девичестве Робертс) заявляет, что друг Эндрю, американский финансист Джеффри Эпштейн, который был признан педофилом и осужден, принудил ее заняться с британским принцем сексом в то время, когда она еще не была совершеннолетней.

Адвокат Джуфре, Дэвид Бойс заявил, что иск может состоять из обвинений в сексуальном насилии и нанесении физического и морального ущерба. По закону, Джуфре обязана подать иск до 14 августа, так как в 2019 году изменилось законодательство штата Нью-Йорк, в котором предположительно произошел акт изнасилования.

Ранее тюремные охранники Эпштейна признались в даче ложных показаний по самоубийству финансиста.

В ноябре 2019 года 61-летний сын королевы Великобритании принц Эндрю отошел от исполнения обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, связанного Эпштейном, который был его другом. На суде против американского финансиста одна из свидетельниц указала герцога Йоркского как одного из мужчин, с которыми Эпштейн принуждал ее заниматься сексом.

Все новости на тему:
Королевская семья Британии
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