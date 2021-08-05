Билл Гейтс признал ошибкой свое общение с педофилом Эпштейном

Основатель компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс назвал огромной ошибкой свое общение с ныне покойным финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу CNN.

«Я провел с ним несколько ужинов в надежде на то, что его слова о получении миллиардов на всемирное здравоохранение через свои контакты окажутся правдой», — сказал Гейтс.

По его словам, это ни во что не вылилось, отношения с Эпштейном были завершены. Гейтс отметил, что проводить с финансистом время «было огромной ошибкой».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что бывшая жена миллиардера Мелинда Гейтс была обеспокоена связью своего экс-супруга с Эпштейном.

По данным издания, она неоднократно разговаривала по телефону с консультантами в октябре 2019 года после того, как СМИ сообщили о встречах Гейтса с Эпштейном. Как указало издание, представитель Гейтса заявила в 2019 году, что основатель Microsoft обсуждал с Эпштейном благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой.

Эпштейн был задержан в июле 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста было прекращено в США после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года. Следствие сочло смерть самоубийством.