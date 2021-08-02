Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс официально развелся со своей женой Мелиндой. Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на судебные отчеты.

До этого Билл и Мелинда Гейтсы рассказали о планах расторгнуть свой брак. При этом бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий. Прошлый «рекорд» установлен экс-женой основателя и главы онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос.

Гейтс находится в пятерке богатейших бизнесменов. Состояние семьи основателя Microsoft оценивается в 130 млрд долларов.

Судья принял финальное решение о разводе Билла и Мелинды в понедельник, 2 августа. Они состояли в браке с 1994 года. Мелинда долгое время работала в Microsoft в отделе разработки мультимедийных продуктов компании. В браке они вырастили трех детей и основали благотворительный фонд.

Детали бракоразводного процесса пока не уточняются.

Ранее стало известно, что Билл и Мелинда Гейтс наняли адвокатов, занимавшихся разводом Джеффа Безоса.